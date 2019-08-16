"Или это было не воровство, мистер Болтон?" Захарова ответила советнику президента США

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ на заявление советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона, обвинившего Россию в краже американских технологий, напомнила о ситуации с российской дипломатической собственностью в Соединенных Штатах.

Захарова отметила, что будет интересно посчитать, сколько технологий украли США у различных стран мира.

«Если Джон Болтон вспомнил о воровстве, то я напомню, что Вашингтон украл здания Генерального консульства России и резиденции Генерального консула в Сан-Франциско, торгпредства России в Вашингтоне, резиденции Генерального консула России в Сиэтле, а также два российских дипломатических объекта в Мэриленде и Нью-Йорке. Но что намного важнее – выкрал большое число граждан России из третьих стран. Или это было не воровство, мистер Болтон? Тогда отдавайте», — написала Захарова в своем Facebook.