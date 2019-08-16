Красивый автомобиль, красиво припаркован. На Выборгской набережной Rolls-Royce строителя Тютина запечатлели на тротуаре

Перерыв на обед для служащих в деловом квартале на Выборгской набережной в Петербурге был приправлен толикой возмущения. По пути к еде горожанам пришлось обходить занявший весь тротуар Rolls-Royce.

Фотографии люксового автомобиля, чей водитель не озаботился удобством пешеходов и соблюдением ПДД, в редакцию «Фонтанки» прислали днем 16 августа. Место действия – перекресток Выборгской набережной и Гельсингфорсской улицы. Квартал застроен бизнес-центрами и различными производствами. По словам читателей, машину на тротуаре удалось сфотографировать около часа дня, но простояла она, судя по всему, недолго. Уже через полчаса Rolls-Royce уехал.

По данным «Фонтанки», автомобиль принадлежит 59-летнему Дмитрию Тютину, он сам бывает за рулем Rolls-Royce, за последние пару лет на нем он нарушал ПДД около 15 раз. Тютин возглавляет ЗАО «Инвестиционно-строительная компания «Стройкомплект», которое занимается элитной застройкой, в том числе в историческом центре Петербурга. Компания построила, например, жилой комплекс на Малом проспекте Петроградской стороны и Repino Village в Курортном районе. Тютин, если верить информации из открытых источников, специалист по расселению – еще в конце 90-х он защитил диссертацию на тему «Управление процессом расселения и реконструкции жилищного фонда центральных районов Санкт-Петербурга».

Его биография, опубликованная на ряде различных ресурсов, посвященных строительной тематике, также указывает на спортивные достижения, якобы Тютин мастер спорта по академической гребле и кандидат в мастера спорта по лыжным гонкам.

По данным СПАРК, он также является совладельцем в двух ТСЖ в Выборгском и Петроградском районах и имеет долю в Санкт-Петербургском Английском клубе.