Не продаёмся, но денег ждём. Правительство Гренландии официально ответило «покупателю Трампу»
Правительство самого большого острова на планете Земля Гренландии официально ответило президенту США Дональду Трампу на его идею купить эту покрытую льдом территорию у Дании.
Гренландский кабинет министров заметно более сдержан в отличие от представителей датского парламента, которые заявили, что Дональд Трамп «сошёл с ума».
«Гренландия не продается», – лаконично сказано в специальном коммюнике правительства этой автономной датской территории.
Власти острова напомнили американскому лидеру, что у них и так «хорошее сотрудничество с США». А предложение полностью продаться Штатам власти ледяного острова расценивают как «выражение большей заинтересованности в инвестировании в нашу страну и в возможности, которые мы предлагаем».
Накануне сентябрьского визита Дональда Трампа в Данию The Wall Street Journal сообщила, что президент США обсуждает со своими советниками идею покупки Гренландии. Известно, что в рамках визита в эту скандинавскую страну Трамп будет вести переговоры по Арктике.
Идея купить Гренландию не лишена исторических параллелей. В 1917 году США купили у Дании колонию, которая сейчас называется Американские Виргинские острова.