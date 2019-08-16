Улице Рубинштейна готовят арт-терапию. Владельцы небарного бизнеса предложили свое видение преобразований ресторанной магистрали

Представители отелей, апартаментов, офисов, модных бутиков, клиник, барбершопов, галерей и театра «Зазеркалье», работающих на улице Рубинштейна, представили свое видение ее развития как городского пространства.

Встреча прошла 15 августа в рамках обсуждений Общественной концепции преобразования барной магистрали. По мнению нересторанного бизнес-сообщества, сейчас Рубинштейна представляет собой очень концентрированную и некомфортную среду и переоценена с точки зрения ставок.

Участники воркшопа отметили, что и они и клиенты выиграли бы от озеленения, расширения пешеходных зон, ограничения движения и решения вопроса парковки. Более двух третей собравшихся высказались за ограничение движения только резидентами улицы. Все участники дискуссии поддержали принцип выравнивания тротуаров и проезжей части в единую плоскость и организацию хабов для такси на перекрестках.

Предприниматели поддержали создание «окна загрузки» на улице и устройство специальных парковочных мест для грузового транспорта. Идею создания коммерческих патрулей дополнили инициативой обратить внимание администрации, правоохранителей и Росгвардии на пробелы в обеспечении общественного порядка. «На Рубинштейна больше краж, правонарушений, вандализма, чем в других наших локациях», – отметила Маргарита Афанасьева, владелица TYKVA Store.

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Александр Овчинников, инвестор из компании New Horizon, обратил внимание, что бизнес готов вкладываться в улицу еще больше, например, в ремонт фасадов, дверей, парадных, установку урн, но процедуры согласования таковы, что даже при наличии желания и денег сделать это легально крайне сложно.

Татьяна Колпакова, арт-директор художественной галереи «Антонов», предложила исправлять ситуацию силой искусства. «Арт-сообщество могло бы через публичное искусство воздействовать на посетителей улицы, обращая внимание на целый ряд вопросов, истоки которых лежат именно в общем уровне культуры», – сказала она.

Разработка общественной концепции преобразования улицы Рубинштейна была инициирована группой жителей барной магистрали. К ней на добровольных началах присоединились архитектурная мастерская «Арт-Фасад» и проект «Живые города». Формат предполагает проведение отдельных встреч с каждой группой обитателей барной магистрали (рестораторами, отельерами, жителями, собственниками помещений, контролирующими ведомствами и чиновниками). Сформировав свою позицию, они выберут представителей и приступят к созданию единой концепции.

Противостояние барменов и жителей улицы Рубинштейна начало нарастать по мере увеличения числа заведений. Накануне чемпионата мира по футболу рестораторы начали активно обживать не только помещения на первой линии, но и во дворах, и на вторых этажах. Собственники квартир недовольны тем, что заведения нарушают их покой громкой музыкой в ночное время, шумом, который устраивают пьяные посетители, а также курением под окнами. Союзника они нашли в этом году в лице Роспотребнадзора, после проверок которого ряд баров оказался вне закона.