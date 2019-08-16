Двенадцать долларов сверху. Минтруд предложил увеличить МРОТ до 12130 рублей

Министерство труда РФ подготовило поправки в закон о минимальном размере оплаты труда, согласно которым МРОТ может вырасти на 7%. Госорганы будут рассчитывать выплаты и отчисления исходя из цифры 12 130 рублей с 1 января 2020 года, если предложение накинуть разом 840 рублей найдёт поддержку у парламентариев.

В Минтруде отмечают, что «плюс 12 долларов» приравняют МРОТ к прожиточному минимуму трудоспособного населения за II квартал 2019 года. Последний раз МРОТ корректировался в декабре 2018 года. Сегодня он составляет 11290 рублей.

Как напоминает «Интерфакс», МРОТ в России связан с величиной прожиточного минимума трудоспособного населения (ст. 133 ТК РФ), который, в свою очередь, рассчитывается исходя из стоимости потребительской корзины.

В июне 2019 года в ходе «Прямой линии» президент Владимир Путин отмечал, что с учётом МРОТ в размере 11280 рублей в России маловероятны зарплаты в 10 тысяч рублей. Так президент ответил на вопрос пожарного из Калининградской области о том, когда ждать повышения заработной платы.

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Накануне общения президента с народом Минтруд разъяснял, что не против инициативы по введению в России термина «ленивые бедные», когда граждан можно будет лишать пособий государства, если у них есть неиспользуемая недвижимость или свой огород.

Регионы вправе решать такие вопросы самостоятельно, и сейчас основным критерием нуждаемости считается среднедушевой доход семьи, равный сумме одного или двух МРОТ, установленному в субъекте РФ, уточняли тогда в ведомстве Максима Топилина.