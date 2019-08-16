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Власть
16.08.2019 16:14
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Уволенная председатель избиркома во Фрунзенском районе пожаловалась в ЦИК. Считает, что поплатилась за отказ нарушить закон

Бывшая председатель территориальной избирательной комиссии №29 Динэ Серебренникова, которую на этой неделе уволил петербургский избирком, пожаловалась в ЦИК. Она считает свое увольнение незаконным, следует из жалобы, которая 16 августа оказалась в распоряжении "Фонтанки".

Избирком, которым Динэ Серебренникова руководила на протяжении последнего года, проводит муниципальные выборы в шести муниципалитетах Фрунзенского района. В этом районе с трудностями при регистрации столкнулись кандидаты от Партии роста.

Территориальный избирком долго не мог принять никакого решения в отношении 25 выдвиженцев во главе с петербургским лидером партии Павлом Швецом: голоса в пользу их регистрации и в пользу отказа распределялись поровну. В результате петербургскому избиркому пришлось самостоятельно зарегистрировать эту команду.

Именно бездействие территориальной комиссии в вопросе регистрации кандидатов от Партии роста горизбирком поставил в вину Динэ Серебренниковой. "На протяжении месяца председатель не поддерживает связь с петербургской избирательной комиссией. Она самоустранилась, работает в самостоятельном режиме, при этом допуская массу нарушений", – сказал на заседании 12 августа руководитель горизбиркома Виктор Мненко. Однако сам Павел Швец выступал категорически против ее увольнения: Динэ Серебренникова поддерживала кандидатов от Партии роста и голосовала за их регистрацию, заявил он. Блокировали же принятие этого решения, по его словам, члены комиссии, подконтрольные депутату Госдумы от "Единой России" Михаилу Романову (Фрунзенский район – его избирательная территория).

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Центральную избирательную комиссию Динэ Серебренникова просит отменить решение об ее увольнении. Ее сняли за то, что территориальный избирком уклонился от принятия решений по жалобам Партии роста, однако комиссия – это коллегиальный орган, напоминает Серебренникова. "Мне фактически было поставлено в вину то, что я не приняла никаких незаконных методов по принуждению несогласных членов территориальной комиссии для получения необходимого большинства голосов", – говорится в жалобе.

На место Динэ Серебренниковой городской избирком назначил чиновника Бориса Островского, чья карьера отмечена скандалами. Кроме того, состав территориальной избирательной комиссии расширили: туда включили еще четырех человек. Среди них помощник Михаила Романова Дмитрий Галашев, а также отец представителя Партии роста в городском избиркоме Алексея Березина Виктор, который в прошлом был фигурантом уголовного дела о воспрепятствовании осуществлению избирательных прав.


© Фонтанка.Ру

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