Полуночная смерть во Всеволожске: мотоцикл застрял в дереве

Смертельная авария случилась в городе Всеволожске под Петербургом через 5 минут после полуночи.

Как сообщает «Дорожный инспектор» «ВКонтакте» со ссылкой на ОГИБДД по Всеволожскому району Ленинградской области, по предварительной информации, 16 августа около 0:05 на Первомайском проспекте, 36, мужчина 1991 года рождения на мотоцикле Motoland 250 не справился с управлением. Врезавшись в дерево, он погиб на месте.

Государственных регистрационных номеров на мотоцикле не было.