«Фоточки на красивом фоне». На крышу Московских ворот пустили «гражданское общество»

Позирующие на крыше Московских триумфальных ворот оказались жителями Московского района: краеведами и «активной молодёжью». О неизвестных на крыше, которых наверх якобы пустили сотрудники МЧС, днём 16 августа сообщили читатели «Фонтанки».

«Стою, наблюдаю картину: на станции метро «Московские ворота» какие-то граждане забрались на арку – делают фоточки на красивом фоне. Причём люди-то гражданские... Но доступ им открыли, судя по всему, МЧСники... У нас теперь новые смотровые площадки в городе?» – задался вопросом читатель «Фонтанки» Олег.

Наше издание выяснило, что крышу, действительно, открыли для посещений, но не для всех и только на день.

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Обычно ключи от ворот хранятся в Государственном музее городской скульптуры, однако, как пояснили его специалисты, до конца августа 2019 года связка переместилась к сотрудникам администрации Московского района: те работают вместе с краеведами, проводят обследования и готовятся к большой реставрации ворот в 2020 году, а заодно продолжают праздновать 100-летие района, которое наступило 21 июня.

«В рамках столетия у нас краеведы поднимаются сегодня на ворота, молодёжь – такое активное гражданское общество. Делают памятные фотографии и изучают территорию», – объяснил в разговоре с корреспондентом «Фонтанки» заместитель главы администрации Московского района Никита Александров.

На вопрос о том, почему празднования продолжаются спустя два месяца после официальной даты и всех торжеств, он сообщил, что «это линия одна, которая пронизывает весь год». По его словам, сегодня на крышу поднялись в том числе и те жители, которые не смогли поучаствовать в акции в 2018 году, когда Московские ворота открыли в честь их 180-летия. Тогда на крыше нашли следы пребывания чаек – обглоданные куриные кости.

«Меня в социальных сетях сейчас спрашивают, как попасть, я им говорю: «Обращайтесь в отдел культуры, мы такие списки делаем». И если в следующем году мы сможем, мы их пригласим», – пообещал чиновник.

В свою очередь, пресс-секретарь Московского района Наталья Мироненко заявила, что право пользоваться ключами используют и по назначению: специалисты поднимутся на арку для подготовки к её реставрации до конца месяца. В последний раз специалисты работали с воротами в 2003 году.

В городском управлении МЧС присутствие сотрудников на Триумфальных воротах объяснили служебной необходимостью. «Обеспечиваем безопасность обследования арки», – коротко прокомментировали в ведомстве.