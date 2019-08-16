Лётчики, посадившие лайнер на кукурузное поле, стали Героями России

Владимир Путин присвоил звания Героев России летчикам самолета "Уральских авиалиний", совершившего аварийную посадку в Подмосковье, и наградил остальных членов экипажа орденами Мужества.

"Мною подписан Указ о награждении экипажа воздушного судна, которое, как известно, произвело внештатную посадку, жесткую, в аэропорту Жуковского", – сказал президент РФ, открывая совещание с постоянными членами Совета Безопасности, сообщают российские информагентства.

"Командир воздушного судна и второй пилот награждены званиями Героев Российской Федерации, все остальные члены экипажа – орденами Мужества", – сообщил Путин.

Командиром воздушного судна рейса U6178 «Уральских авиалиний», который аварийно сел в кукурузном поле сразу после взлета 15 августа, является Дамир Юсупов, вторым пилотом – Георгий Мурзин. Оба – выпускники Санкт-Петербургского государственного университета гражданской авиации.