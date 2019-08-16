Лётчики, посадившие лайнер на кукурузное поле, стали Героями России
Владимир Путин присвоил звания Героев России летчикам самолета "Уральских авиалиний", совершившего аварийную посадку в Подмосковье, и наградил остальных членов экипажа орденами Мужества.
"Мною подписан Указ о награждении экипажа воздушного судна, которое, как известно, произвело внештатную посадку, жесткую, в аэропорту Жуковского", – сказал президент РФ, открывая совещание с постоянными членами Совета Безопасности, сообщают российские информагентства.
"Командир воздушного судна и второй пилот награждены званиями Героев Российской Федерации, все остальные члены экипажа – орденами Мужества", – сообщил Путин.
Командиром воздушного судна рейса U6178 «Уральских авиалиний», который аварийно сел в кукурузном поле сразу после взлета 15 августа, является Дамир Юсупов, вторым пилотом – Георгий Мурзин. Оба – выпускники Санкт-Петербургского государственного университета гражданской авиации.
Справка:
Герой России, наряду с учрежденным в 2013 году Героем Труда, относится к высшим званиям в иерархии государственных наград России. Герою России вручается знак особого отличия — медаль «Золотая Звезда», а на его родине на основании указа президента устанавливается бронзовый бюст с соответствующей надписью.