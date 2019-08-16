За две недели до предполагаемого пуска на станции метро «Проспект Славы» запустили эскалаторы для обкатки
На строящейся станции метро «Проспект Славы» начали обкатку новых эскалаторов. Открыть новую часть Фрунзенского радиуса предполагается 1 сентября.
Как пояснили «Фонтанке» в «Метрострое», обкатка началась накануне, она длится 48 часов. Видео рабочего процесса опубликовано в сообществе «ВКонтакте» «Подземка от Podzemnika».
В начале августа Смольный сообщал, что эскалаторы наклонного хода №1 станции «Проспект Славы» и малые эскалаторы станции «Дунайский проспект» и траволаторы готовятся к пусконаладке, грузовым испытаниям и сдаче Ростехнадзору.
Ранее «Фонтанка» сообщала, что врио губернатора Петербурга Александр Беглов в компании высокопоставленных гостей из Москвы проинспектирует готовность достраивающихся станций Фрунзенского радиуса 21–22 августа. 19 июля по участку линии прошел пробный поезд. Предполагается, что новый участок должен быть открыт 1 сентября. Однако врио губернатора Александр Беглов уже сообщил, что если не будут выполнены все условия по безопасности, только из-за дедлайна пускать пассажиров на фиолетовую линию не станут.
Справка:
Первоначально три станции метро - «проспект Славы», «Дунайский проспект» и «Шушары» - городские власти обещали сдать в декабре 2017 года. Потом дедлайн изменился на декабрь 2018 года, как и сказано в контракте, но и этот срок был сорван. После этого выяснилось, что серьезные отставания от графика есть и по оранжевой, и по коричневой линии. Тогда же обострились и финансовые проблемы компании: практически 1 млрд рублей с «Метростроя» потребовала налоговая инспекция. В результате 21 января 2019 года Смольный разорвал 3 из 4 контрактов с компанией, но через 10 дней передумал. Еще через месяц «Метрострой» получил от городских властей дополнительное финансирование и время до 1 сентября, чтобы достроить участок.