Путешествие на восток. Что становится с дизелями, которые запрещают в Европе

Власти Болгарии отмечают не радующую их тенденцию: доля легковых автомобилей с дизельными двигателями в стране неуклонно растет, а с бензиновыми – снижается. Большую часть прироста составляют подержанные машины из стран Западной Европы, где на фоне ужесточающихся экологических норм популярность дизелей стремительно падает.

Их миграция в страны Восточной Европы заставила Европейскую комиссию задуматься о мерах противодействия, что совсем непросто, учитывая свободное передвижение людей и товаров между государствами-членами ЕС, пишет болгарское издание Novinite. Некоторое время назад Болгария, Польша, Венгрия, Словакия и Румыния обратились к странам, которые запрещают дизельные автомобили, с просьбой найти решение этой проблемы.

Однако пока ситуацией управляет рынок. Цены на дизельные автомобили в тех странах, где введены строгие экологические нормы, упали в некоторых случаях в разы. И все равно дизели, даже дешевые, не пользуются спросом. В итоге они оказываются там, где на них есть спрос из-за низкого расхода топлива, а строгих ограничений по экологии пока нет — в странах Восточной Европы.

Так, в Болгарии, по статистике, на один проданный новый автомобиль приходится в среднем пять подержанных. За первую половину нынешнего года было продано 23 тысячи новых автомобилей и 109 тысяч подержанных, из которых 86 тысяч был возрастом более 10 лет.

С начала 2019 года весь автомобильный рынок в Европе испытывает трудности. Он сократился более чем на 3 процента, хотя некоторые страны, в основном Восточной Европы, все еще показывают небольшой рост. Волна ужесточения экологических норм, вероятно, докатится и до этих стран, и тогда встанет вопрос, что делать со всем этим многотысячным парком подержанных дизельных машин. Вполне возможно, они поедут дальше на восток – в Россию.