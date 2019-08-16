СК листает Instagram и считает птиц после экстренной посадки в подмосковном поле Airbus

Следственный комитет России отчитался о проделанной за сутки на кукурузном поле под Москвой работе. Сотрудники обмерили самолет, посмотрели любительские видео в Сети и занялись изучением «орнитологической обстановки».

Как сообщает ведомство 16 августа, в первую очередь была «закреплена обстановка» на месте посадки аэробуса – в материалы уголовного дела внесены данные о следах касания и скольжения самолета, зафиксировано положение механизмов.

Следователи также поговорили с большей частью пассажиров и посмотрели снятые ими «любительские видеоматериалы». Пояснения дали и члены кабинного экипажа, анализировать будут слова командира судна и второго пилота, которых в Кремле обещали наградить.

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Интересует следователей и то, чем был заправлен самолет, который садился с полными баками.

Не забыли в СК и об основной версии отказа двигателей – попадание в турбины стаи чаек. «Организован комплекс следственных действий, направленных на изучение и оценку орнитологической обстановки в момент происшествия и работы уполномоченных в этой части служб», – добавили в ведомстве.

Рейс компании «Уральские авиалинии» вылетел из Москвы в Симферополь ранним утром 15 августа, но уже в первые мгновения взлета столкнулся с птицами. Пилот Дамир Юсупов и его помощник Георгий Мурзин умудрились посадить самолет в поле под Раменским так, что из 226 пассажиров в больнице оказалась только одна 69-летняя женщина, большая часть не пострадала вовсе, около 70 человек отделались легкими травмами.