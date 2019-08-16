В Африке пираты захватили корабль с российскими моряками

Неизвестные напали на грузовое судно «Мармалайта» под флагом Антигуа и Барбуды около камерунского порта Дуала.

«Нападавшими [15 августа] были захвачены восемь членов экипажа, среди которых трое граждан Российской Федерации», – рассказали 16 августа в российском МИД.

В посольстве РФ в Яунде заверили, что датская компания Ultrabulk, которая владеет кораблем, и местные власти пытаются выяснить подробности.

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Российское внешнеполитическое ведомство заверило, что получило сведения о россиянах от петерургского отделения рекрутингового агентства «Марлоу Навигейшн». В компании не стали отвечать на вопросы «Фонтанки» о произошедшем, заметив, что всю информацию, которой они располагали, уже передали в МИД РФ.

В ВМФ Камеруна агентству Xinhua рассказали, что, по всей вероятности, за нападением стоят нигерийские пираты.

Напомним, что африканское пиратство постепенно переместилось из Сомали в Гвинейский залив. По данным международного морского бюро, только в первой половине этого года 62 моряка были взяты в заложники или похищены в этом районе.