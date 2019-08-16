«Массовый рост грибов начнется в сентябре». «Фонтанка» составила карту грибных мест вокруг Петербурга и выяснила, чего там бояться

По данным ВЦИОМ, больше всего грибников живет в Петербурге и Москве. Моду на собирательство подогревают соцсети — а вот как отличить съедобное от несъедобного, учат плохо.

Какими грибами можно отравиться насмерть, а какими всего лишь отключить почки навсегда, где в Ленобласти растут «чернобыльские» грибы и что на выставках в Ботаническом саду говорят про псилоцибы, «Фонтанке» рассказал член Санкт-Петербургского микологического общества Дмитрий Томчин. Общество совместно с Ботаническим садом проводит по две выставки грибов в год, издает журнал «Планета грибов» и организует грибные экскурсии в леса. Но «свои» места не выдает. Однако, изучив форумы и группы грибников в социальных сетях, «Фонтанка» все же составила для вас приблизительную карту направлений, куда чаще всего ездят петербуржцы с корзинкой и ножом.

- Грибники весь август в социальных сетях рассказывают страшные истории, как поехали за грибами на свои любимые места, а там сухой лес и грибов нет. Неурожайный год?

– Никто не видит полной картины, происходящей в наших лесах. Где-то ничего нет, а где-то есть. Просто сейчас еще не время массового роста традиционно собираемых грибов.

- А когда наступит время?

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– В первую неделю сентября – плюс-минус неделя. Начнется массовый рост белых грибов, подосиновиков, подберезовиков, осенних опят. Сейчас оценивать, грибной ли год, довольно рано. Сезон в Ленинградской области длится с мая по ноябрь. Весенние грибы в этом году были очень многочисленные. А вот лето — довольно посредственное, но значительно лучше прошлогоднего. Летом грибы растут точечно. В одном и том же месте один грибник найдет корзину грибов, а другой такой же грибник в двух километрах от него не найдет ничего.

- Можно ли хотя бы районы обозначить, куда можно ехать в ближайшие выходные?

– Пока крайне не рекомендуется ездить в сосновые боры, в которых обычно растут прекрасные боровики и маслята. Сейчас там можно найти только обычные лисички.

- А куда идти? На болота?

– Не обязательно. Ищите леса с осиной, березой, елями. Там можно что-то набрать. Или не набрать, как повезет. Район не принципиален. Грибы растут по своим законам. Прямой взаимосвязи между количеством осадков и ростом грибов я не наблюдаю. Грибы сейчас есть во всех районах, надо ориентироваться по типу леса. А адресов никакой грибник не скажет, потому что потом знакомые люди обижаются. Зачем вызывать лишний ажиотаж.

- Какие грибы сейчас можно найти?

– Подосиновики – красные, которые образуют микоризу (симбиотическое объединение гриба с корнями дерева. – Прим. ред.) с осиной, подберезовики разные. Белые грибы, которые растут с березой и елью. Все грибы уже есть, но немногочисленные. И есть проблема с качеством грибов, потому что чем выше температура, тем в среднем более они червивые.

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- Если на выходных будет прохладно, есть надежда, что успеет вырасти нормальный новый слой грибов?

– Сильно сомневаюсь. Основной слой — это все-таки первая неделя сентября. Но ехать, чтобы что-то собрать, сейчас можно, и я уверен, что у многих грибников это получится.

- Лучше ехать в будни?

– Если избегать самых посещаемых лесов — не имеет значения.

- А самые посещаемые — это где?

– Не готов ответить, по тем же самым причинам, что выше указал. В лесах всегда можно набрать грибы. Люди часто их пропускают.

- Надо тщательнее палочкой траву раздвигать?

– Все зависит от особенностей зрения. Маленькие грибы очень плохо видно. Надо просто внимательно смотреть.

- ВЦИОМ подсчитал, что в Москве и Петербурге живет самое большое количество грибников. Почему в нашем городе сбор грибов так популярен?

– Это стало модным видом отдыха, в основном благодаря соцсетям. Но хочу отметить: поход в лес сам по себе и наслаждение видами природы — это здоровое времяпрепровождение. А вот сбор и поедание грибов далеко не такое однозначное занятие. Все грибы — это тяжелая и плохо перевариваемая пища для организма. При наличии небольших проблем с пищеварением можно отравиться даже съедобными грибами. Кроме того, редко, но встречается индивидуальная непереносимость. Наконец, детям до 14 лет вообще не рекомендуется употреблять грибы в пищу, так как детский организм недостаточно сформировался для их переваривания.

- Если говорить про ядовитые грибы, чем чаще всего травятся петербуржцы?

– Я не уверен, что на этот счет может быть достоверная медицинская статистика. Самые ядовитые грибы, после употребления даже четверти шляпки которых можно умереть, и даже если вовремя зафиксировать отравление, врачи могут не помочь, это массово встречающийся мухомор вонючий, редкая у нас бледная поганка и галерина окаймленная, которую часто путают с летним опенком. Многие виды паутинников ядовиты. Их сейчас описано порядка пяти тысяч видов, на самом деле их больше. Существенная часть паутинников содержит орелланин — это яд, после того, как вы его съедите, через три недели у вас точно откажут почки.

Если вы приехали в Ленинградскую область из других регионов, то у вас могут возникнуть проблемы с определением ядовитых грибов. Они могут быть похожи на съедобные, растущие в ваших местах. Чувство ложной уверенности в определении грибов опасно.

- То есть человек может даже не связать свои проблемы со здоровьем с тем, что он что-то съел три недели назад?

– Да. В частности, и поэтому тяжело оценить, чем именно травятся чаще всего.

- Вы сказали про паутинники — ставшие в последнее время очень популярными колпаки тоже к ним относятся. Лучше не связываться с ними?

– Колпак — нормальный съедобный гриб, он относится к роду паутинников, но при внимательности он легко отличим от несъедобных грибов. Хоть ошибки по незнанию возможны, слышал даже про случаи, когда его путали со смертельно ядовитыми мухоморами.

- Какие грибы стопроцентно безопасны, кроме белых?

– При незнании всегда можно придумать, с чем перепутать гриб. Если вы изучаете грибы по соцсетям и сайтам, всегда можно ошибиться. Иногда меня и моих коллег на выставках спрашивают о таких двойниках съедобных грибов, о которых даже в лучших книгах нет сведений. Но грибы с трубчатым гименофором на нижней стороне шляпки более безопасны. Среди них в нашей области встречается разве что желчный гриб, который горек, но не ядовит. Трудно перепутать с чем-то обычные лисички. А если и перепутаете, то скорее всего это будет гигрофоропсис оранжевый, который невкусен, но вполне съедобен. Либо это будут некоторые виды ежовиков — они тоже съедобные и даже вкусные.

- Грибы из окрестностей Петербурга безопасны? Не накапливают в себе какую-нибудь радиацию или тяжелые металлы?

– Здесь надо напомнить стандартные советы — не собирать грибы в черте города, вблизи от дорог с интенсивным движением, на свалках, рядом с железными дорогами. Также не рекомендовал бы собирать грибы в районах, затронутых так называемым «чернобыльским следом» (Западная часть Ленинградской области, Кингисеппский, Волосовский, Лужский, Ломоносовский и Гатчинский районы. — Прим. ред.). После разового употребления в пищу таких грибов вы можете и не отравиться, но это совсем не полезно, грибы склонны аккумулировать вредные вещества, содержащиеся в почве. Собственно, именно поэтому крайне не рекомендуют покупать грибы «с рук». Периодически вижу, как кто-то собирает грибы в городе или у обочин автомагистралей. А вот для себя или на продажу — кто же знает.

- Получается самый надежный способ не отравиться грибами — идти в лес с опытным грибником?

– Да. Если таких знакомых нет, то в нашей группе ВК «Планета грибов» можно спросить совет. А еще наше общество проводит по 2-3 грибные экскурсии в начале октября, после выставки в Ботаническом саду.

- А много ли встречается в наших лесах краснокнижных грибов, которые нельзя трогать?

– В 2018 году вышло актуальное издание «Красной книги Ленинградской области». В ней около сотни видов грибов. Но в Интернете ее в доступе нет, в продаже тоже, можно найти только в некоторых библиотеках. Из федеральной Красной книги у нас встречаются трутовик зонтичный, грифола курчавая и спарассис курчавый. Их еще называют грибы-бараны. Еще встречается якобы целебный краснокнижный гриб ганодерма лакированная. Но лечебная ганодерма растет исключительно в Юго-Восточной Азии, это другой вид. Из «Красной книги Ленинградской области» — гриб-синяк и подосиновик белый, не очень редкие грибы, которые иногда собирают, несмотря на статус охраняемых.

- Насколько распространены под Петербургом галлюциногенные грибы?

– Некоторые посетители на выставках робко спрашивают о них. Но мы даем понять, что информацией по этому поводу мы не делимся согласно законодательству, и на этом все заканчивается.

Венера Галеева, «Фонтанка.ру»