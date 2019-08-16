«Исчез в duty free». Подозреваемый в наркоторговле сбежал от СБУ в аэропорту Киева. Его пытались экстрадировать в Израиль

Гражданин США и Израиля, известный лоббист легализации «лёгких наркотиков» Амос Дов Сильвер исчез в киевском аэропорту Борисполь. Мужчина был задержан весной на Украине по запросу Тель-Авива, где его подозревают в наркоторговле и вовлечении несовершеннолетних в наркоманию.

Он находился в международном розыске. Киевские власти согласились на экстрадицию иностранца, сообщает 16 августа «Интерфакс». Сильвер был доставлен в аэропорт под конвоем сотрудников СБУ. С него сняли электронный браслет, и после прохождения паспортного контроля он исчез в зоне duty free. Обстоятельства прокуратура Украины выясняет в рамках уголовного дела, возбуждённого по статье «Побег из места лишения свободы или из-под стражи» УК Украины.

«Продолжаются первоочередные следственные действия», – сообщает сайт ведомства, но не уточняет, как мужчина смог исчезнуть из контролируемой зоны аэропорта. Украинские СМИ отмечают, что Амос Дов Сильвер считается создателем крупнейшей международной интернет-сети по продаже известного растительного наркотика, который легализован в некоторых странах, но в большинстве государств остаётся вне закона.

Ранее на своей странице в Facebook Сильвер выразил благодарность дипломатам США за поддержку во время нахождения в СИЗО и раскритиковал израильских чиновников, которые не посещали его в изоляторе. «Да здравствует разница между государством, которое хочет только обвинить, и государством, которое заботится о своих гражданах», – цитирует беглеца «Страна.ua».