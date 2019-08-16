Посещение культурной столицы: компания рыжих тёлок освоила сирень и помойку

В Санкт-Петербурге – культурной столице, городе международного экономического форума – днём 16 августа замечено стадо пятнисто-рыжих коров. Парнокопытные ведут себя уверенно, как будто считают, что они в деревне. И у них есть повод так думать: строго говоря, дело происходит в Красном Селе – городе, входящем в состав Петербурга.

«Красное Село посетила компания тёлок. Они разбредаются от Сбербанка, пережёвывая зелень, – рассказывают местные жители в группе «Транспортный коллапс» «ВКонтакте». – Среди них замечен бычок, который в настоящий момент повёл двух тёлок на обед».

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Коровы в Петербурге появляются не так часто, как лоси и свиньи, но всё же. Этой весной компанию автомобилистам на КАД составил взрослый бык, за ним организовали настоящую фотоохоту.

А вот жителей города Аша в Челябинской области гуляющие сами по себе коровы просто затерроризировали (они, кстати, тоже полюбили помойки). В итоге местные власти пригрозили отправкой скота на «штрафстоянку».