Петербург на гребне антициклона, дожди и грозы сбегают в Москву. О выходных можно не волноваться

Наступающая осень не испортит Северной столице предпоследние выходные августа. Мокнуть под грозовыми дождями предстоит москвичам, а петербуржцам сулят приятное тепло и чистое небо. Последний уикенд лета также обещает не разочаровывать.

«Грядущие выходные порадуют жителей и гостей Северной столицы, будут преимущественно солнечными, сухими и теплыми, с дневной температурой +23...+26», – рисует перспективы на 17-18 августа синоптик погодного центра «Фобос» Михаил Леус.

В пятницу Петербург находится под влиянием гребня антициклона. Он же, по всей видимости, и обеспечит располагающую к прогулкам температуру в субботу и воскресенье. «Ну а потом, на календаре все ближе осень… Однако расстраиваться не стоит», – вселяет надежду Леус.

По предварительным прогнозам, поймать уходящее тепло можно будет и в последние выходные августа. От субботы и воскресенья 24 и 25 августа пока ждут нетипично высоких для этого времени +20...+23.

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К столице погода менее благосклонна. Леус обещает москвичам дожди, временами переходящие в грозы, и пониженный температурный фон. Впрочем, в начале трудовой недели он выправится, но, как сетует московский синоптик, «только вот зачем?».