На машинах не ездить, в центр не ходить. Хельсинки перекроют из-за визита Путина

Финская полиция рассказала о «значительных ограничениях», которые ждут горожан и гостей Хельсинки во время визита российского президента на следующей неделе.

«Визит президента России Владимира Путина повлияет на движение в Хельсинки и Вантаа в среду, 21 августа 2019 года. Наиболее значительные ограничения будут на проспекте Маннергейма и в районе президентского дворца», – рапортует 16 августа полиция республики.

Самым важным ограничением станет закрытая на весь день Рыночная площадь, которая известна своей торговлей и привлекает множество туристов. Площадь расположена напротив президентского дворца.

Кроме того, в Хельсинки будут наблюдать кортеж российского лидера из аэропорта в центр. «Никакой другой трафик на этом маршруте не разрешается», – предупреждают в полиции.

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В этот день горожанам рекомендовано отказаться от машин, так как помимо перекрытых улиц автомобилистов ждут запреты на парковку. «Из-за ограничений дорожного движения я рекомендую избегать поездок в центре города», – резюмировал главный комиссар полицейского управления Хельсинки Хейкки Порола.

Запреты будут и на воде. Так, частные лодки не будут подпускать к району президентского дворца, где будут встречаться президенты. Паромы в Суоменлинну отправят в район Катаянокка.

Кроме того, с 6 утра и до полуночи 21 августа полеты над городом «сильно ограничены».

Напомним, что визит российского президента в Суоми всегда сопровождается усиленными мерами безопасности. Так, в 2018 году жителям Хельсинки рекомендовали не подходить к окнам во время проезда кортежа высокого гостя.