Покровитель петербургской молодежи Лядов получил срок за имитацию работы и реальное обогащение

Главу Российского союза молодежи в Петербурге и Ленобласти Дмитрия Лядова признали виновным по делу о мошенничестве и покушении на него. Он получил реальный срок за имитацию активности для подрастающего поколения.

О приговоре 16 августа сообщает прокуратура города. Лядов и его помощница, главная по финансам в союзе Марина Дементьева, признаны виновными по двум эпизодам покушения на мошенничество и одному такому эпизоду, доведенному до конца. К Дементьевой вопросов у суда было меньше, ее приговорили к условным двум годам. Лядов же, который с конца октября 2017 года находился под домашним арестом, но уже через четыре месяца после попыток давления на свидетелей переехал в СИЗО, получил реальный срок. В колонии, правда, он надолго не задержится – в два с половиной года лишения свободы войдет время, которое он провел под арестом. С учетом правила «день в изоляторе за полтора» сидеть ему примерно полгода.

Лядову и Дементьевой предъявили хищение 800 тысяч рублей, еще 700 к ним в руки не попали из-за начала следственных действий. Как было установлено в суде, молодежный союз получал госконтракты на проведение мероприятий для своих подопечных, но на деле ничего, кроме подделки отчетов и получения субсидий, не происходило.