Решение об освобождении украинских моряков может быть принято до конца лета, рассказал адвокат

Ответ на ходатайство украинского омбудсмена Людмилы Денисовой, которая ранее попросила освободить 24 украинских моряка из СИЗО «Лефортово», следствие даст до 26 августа.

Об этом 16 августа «Интерфаксу» рассказал координатор защиты моряков авокат Николай Полозов.

Ранее Денисова через МИД попросила следствие освободить всех моряков под её поручительство и гарантии, что подсудимые граждане Украины будут посещать судебные заседания по их делу. Адвокат Полозов уточнил, что это ходатайство рассматривается на общих условиях, то есть у следствия есть месяц на принятие решения. Защита рассчитывает на положительное решение, добавил юрист.

Полозов уточнил, что за 8,5 месяцев ареста морякам не разрешили ни одного свидания. Граждане Украины были задержаны 25 ноября 2018 года рядом с Керченским проливом после попытки войти в акваторию Азовского моря из Чёрного моря. Задержание военных кораблей ВМС Украины сопровождалось тараном и стрельбой со стороны российских военных. Все украинские моряки обвиняются в нарушении российской границы.

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В конце июля украинский омбудсмен Денисова заявила, что с российскими властями достигнуты договорённости о возвращении моряков из России. Адвокат Полозов тогда сообщил, что ничего о договорённостях по обмену не знает, но признал факт переговоров на эту тему. После этого российский уполномоченный по правам человека Тамара Москалькова опровергла заявления украинской коллеги.

«Следственные органы никаких решений не принимали», – сказала российский омбудсмен 24 июля. Через несколько дней адвокат Полозов рассказал, что моряки могут вернуться на Украину до октября.

Возвращение моряков и других пленных новый президент Украины Владимир Зеленский назвал главным условием начала мирных переговоров с Донбассом. Об этом он, в том числе, сказал лично президенту России Владимиру Путину во время их первого телефонного разговора в июле.

В конце мая международный трибунал по морскому праву обязал Россию освободить украинских моряков. Москва не выполнила это решение, объясняя отказ отсутствием юрисдикции данного трибунала по этой ситуации.

Глава делегации России в ПАСЕ вице-спикер Госдумы Пёр Толстой в интервью «Фонтанке» в конце июня заявлял, что возвращение российских парламентариев в Страсбург не является итогом торга и договорённостей о дальнейшей судьбе украинских военных моряков.