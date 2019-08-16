Нурмагомедов о Макгрегоре, который ударил пенсионера: Такие люди должны сидеть в тюрьме

Российский чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов прокомментировал инцидент с участием Конора Макгрегора в одном из баров Дублина. Ирландский боец ударил в голову пожилого мужчину, отказавшегося выпить с ним виски.

«Такие люди должны сидеть в тюрьме. У этого парня нет уважения. Да, он делал хорошие вещи для спорта, но сейчас он потерял рассудок. Он спятил. Властям нужно разобраться с ним. Я очень зол из-за этого видео. Сегодня он ударил старика, а что будет завтра? Могу представить, как много новостей было бы, если бы на его месте был я. Это очень плохой поступок. Это недопустимо. Как к такому относится правительство в Ирландии? Почему он без проблем получает визу в США? Такие люди должны сидеть в тюрьме», — цитирует Нурмагомедова TMZ Sports.

Напомним, последним соперником Макгрегора стал российский боец Хабиб Нурмагомедов. 6 октября 2018 года Хабиб победил Конора удушающим приемом. Затем российский боец выпрыгнул за пределы октагона и инициировал массовую драку в зрительном зале со сторонниками Макгрегора.

С тех пор постоянно ходили разговоры о бое-реванше между ними. 26 марта Макгрегор написал, что завершает карьеру. Однако он не в первый раз делает подобное заявление. В 2016 году также в «Твиттере» ирландец уже сообщал, что завершает карьеру после проигрыша Нэйту Диасу. Однако затем он не только вернулся, но и взял у того реванш.