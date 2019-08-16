О чем петербуржцы и туристы писали на стенах Петропавловки. Крепость отмывают от 70 лет «наскального творчества»

В Петропавловской крепости впервые с начала 50-х годов начали чистить стены – в расход пошло «наскальное творчество» нескольких поколений. «Фонтанка» пригляделась к надписям, которые оставляют на вечном граните прохожие.

Главные темы: любовь, дружба, путешествие в хорошей компании и мечты о будущем. Кто-то пишет о том, что «хочет в СПбГУ», кто-то цитирует строчку из песни группы Cheshires: «Свое сердце к тебе, свой кусочек угля в обожженных руках донести». Уже завтра этот наивный вандализм исчезнет навсегда. Наслаждайтесь.