«Зенит» готов потратить 3 млн евро на воспитанника ЦСКА

Футбольный клуб «Зенит» ведет переговоры о покупке защитника голландского «Витесса» Вячеслава Караваева. Как пишет издание Omroep Gelderland, петербуржцы предлагают за 24-летнего футболиста три миллиона евро.

«Никогда не говори никогда, я не могу говорить об этом сейчас. Нет, я ни с кем не контактировал», — прокомментировал Караваев информацию об интересе «Зенита».

Контракт защитника с «Витессом» действует до лета 2021 года.

Вячеслав Караваев – воспитанник ЦСКА, однако за основу армейцев с 2013-го по 2016 год провел всего два матча. В «Витесс» перешел в январе 2018 года из «Спарты» за 1,5 млн евро. В сезоне-2018/19 в составе пражской «Спарты» и «Витесса» провел 45 матчей, забил один гол и отдал восемь результативных передач.