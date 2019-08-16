Вручил жене початок кукурузы: командир А321 привез домой гостинец с того самого поля

Командир лайнера «Уральских авиалиний» Дамир Юсупов, который посадил его в поле с кукурузой, покинул место происшествия не с пустыми руками.

Как рассказала E1.RU 16 августа его супруга Наталья, ночью он вернулся домой с сувениром – большим початком кукурузы. По версии экспертов, это растение помогло смягчить удар о землю.

Сейчас Юсупов находится в отпуске дома в Екатеинбурге. А второй пилот — в больнице. Экипаж аварийно севшего лайнера «Уральских авиалиний» вернется к полетам через 2–3 недели.