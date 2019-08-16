Британский Гибралтар освобождает иранский танкер с нефтью для Сирии. США хотят задержать судно за связь с терроризмом

Договоренность, достигнутая между властями британской заморской территории и Тегераном, позволяет нефтяному танкеру Grace 1 выйти в Средиземное море, где иранцы собираются сменить ему имя. Однако США настаивают, что судно связано с терроризмом.

«США пытаются задержать танкер на основании того, что он связан с терроризмом. Вашингтон считает корпус стражей Исламской революции [элитное военно-политическое формирование] террористической организацией. Британское министерство иностранных дел и канцелярия первого министра Гибралтара отказались комментировать в пятницу точный статус запроса США», – сообщает 16 августа Reuters.

При этом госсекретарь США Майк Помпео предупредил моряков, что если они будут помогать задержанному танкеру, то у них могут возникнуть трудности с американскими визами.

У Ирана, в свою очередь, свои планы на танкер. Grace 1 может в ближайшее время выйти в Средиземное море, где его переименуют в Adrian Darya. Власти республики пообещали не поставлять нефть в Сирию.

Напомним, что 4 июля Гибралтар задержали танкер Ирана, заподозрив его в поставках нефти в Сирию в обход санкций ЕС. В ответ 18 июля Иран тоже захватил танкер. 15 августа Гибралтар и Иран достигли соглашения.