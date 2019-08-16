«Петербургская Недвижимость» открыла продажи новых парковочных мест в ЖК «Солнечный город»

«Петербургская Недвижимость»

Компания предложила будущим жителям квартала подземный паркинг в домах десятой очереди. В августе покупатели могут приобрести машино-место всего от 400 тысяч рублей и после новоселья забыть о проблемах с парковкой.

Десятая очередь квартала «Солнечный город» состоит из семи корпусов. Дома отличаются невысокой этажностью — всего 8 этажей, а также более яркими и стильными фасадами в желтых и коралловых цветах.

Стоимость машино-места — 500 тысяч рублей при 100%-оплате, однако сейчас действует акция «скидка 100 тысяч рублей». Предложением могут воспользоваться покупатели, которые одновременно приобретают квартиру и паркинг. Клиентам также доступна удобная рассрочка от застройщика с платежом, сопоставимым со стоимостью аренды машино-места. Сроки акции с 16.08.2019 по 31.08.2019 г.

Покупка собственного паркинга станет отличным решением для тех, кто хочет быть спокойным за безопасность своего автомобиля и не тратить драгоценное время на поиск места рядом с домом.

Квартал «Солнечный город» от Setl Group строится в зеленой части Красносельского района, в 20 минутах езды от станций метро «Проспект Ветеранов» и «Ленинский проспект». Рядом с жилым комплексом находятся четыре городских парка: Южно-Приморский, Новознаменка, Сосновая Поляна и Полежаевский. Кроме того, на территории проекта есть собственный парк отдыха с обустроенными спортивными и детскими площадками, а также зонами для дрессировки собак. Девять домов в ЖК «Солнечный город» уже построены и заселены, а для малышей работает детский сад и школа.

«Петербургская Недвижимость» предлагает покупателям квартиры от 40 надежных застройщиков и выступает эксклюзивным продавцом всех объектов Setl Group. Компания сотрудничает с ведущими банками, благодаря чему клиенты получают специальные условия кредитования. Услуги по подбору жилого комплекса, квартир, оформлению ипотеки и юридическому сопровождению сделки бесплатны для покупателей.

Справка о холдинге Setl Group

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