Экипаж аварийно севшего лайнера «Уральских авиалиний» вернется к полетам через 2–3 недели

Коммерческий директор авиакомпании «Уральские авиалинии» Кирилл Скуратов, чей лайнер аварийно сел в поле после столкновения с чайками под Москвой, рассказал о том, когда экипаж самолета вернется к работе.

«Я думаю, что бортпроводники чуть раньше, а второй пилот с командиром – чуть позже. По срокам – в рамках двух-трех недель», – цитирует его 16 августа ТАСС. Но в конечном итоге это будет зависеть от Росавиации.

Кроме того, один из пилотов попал после аварии в больницу.