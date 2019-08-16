«Цветной город» от «Группы ЛСР»: начались продажи квартир в новом доме

ПАО «Группа ЛСР»

В продажу выведены квартиры в доме №2 в жилом квартале №26 «Цветного города», ограниченном Муринской дорогой, Васнецовским проспектом, Чарушинской и Пахомовской улицами. Для покупателей доступно 294 квартиры площадью от 20 до 42 кв. м.

Минимальная цена квадратного метра – 81 тыс. рублей. Плановый срок сдачи дома в эксплуатацию – III квартал 2021 года.

В новом доме общей площадью 10,6 тыс. кв. м (жилая – 8,1 тыс. кв. м) запроектированы студии, однокомнатные квартиры классических планировок и евроформата, а также компактные двухкомнатные квартиры, в том числе с возможностью присоединить комнату к кухне.

«Цветной город» – крупный проект «Группы ЛСР» в Санкт-Петербурге площадью более 2 млн кв. м. Проект является продолжением новой застройки Красногвардейского района, начало которой положено жилым комплексом «Новая Охта». Концепция развития «Цветного города» включает в себя создание полноценной социально-бытовой инфраструктуры: здесь появятся 10 школ, 16 детских садов, 4 поликлиники и больница.

Ближайшая станция метро «Гражданский проспект» расположена в 15 минутах езды на транспорте. Благодаря близкому и удобному выезду на КАД обеспечен быстрый путь в другие районы или загород. Перспективное продолжение Северного проспекта позволит без труда добраться до основных транспортных магистралей правобережной части Петербурга. А прямой и кратчайший путь от дома до центра города будет пролегать по Пискаревскому проспекту.

Справка о компании ПАО «Группа ЛСР»

ЖК «Цветной город» – застройщик ООО «ЛСР. Недвижимость – Северо-Запад», проектная декларация на сайте http://www.lsr.ru/spb/zhilye-kompleksy/tsvetnoy-gorod/documents/