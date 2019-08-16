В Анталье россиянин утонул в бассейне отеля

Поездка на турецкий курорт закончилась трагедией для 40-летнего гражданина России, который погиб, прыгнув в бассейн.

«Россиянин Сергей Жук, который отдыхал со своей семьей в отеле в районе Авсаллар, утонул в бассейне отеля. <...> Скорая помощь доставила его в частную больницу. Русского туриста, несмотря на все усилия врачей, спасти не удалось», – сообщает турецкое издание Haber.

Работники гостиницы заметили, что мужчина не всплыл во время купания, после чего вызвали полицию и врачей. Его тело отправили в госпиталь судебной медицины Антальи для вскрытия.

Полиция проводит расследование.