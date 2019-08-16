Эрмитаж приглашает на выставку «Братья Морозовы. Великие русские коллекционеры» слабослышащих посетителей – для них организованы экскурсии на жестовом языке

В Эрмитаже проводят экскурсии на русском жестовом языке по временной выставке «Братья Морозовы. Великие русские коллекционеры».

Выставка проходит в Главном штабе. Ради неё впервые за 70 лет была воссоединена знаменитая коллекция живописи братьев Ивана и Михаила Морозовых: после революции 1917 года она была национализирована и сначала попала в специально организованный под неё московский Музей нового западного искусства, а позднее, в 1948 году, разделена между Эрмитажем и Пушкинским музеем. В составе экспозиции – более 130 художественных произведений. Среди них прославленные шедевры Моне, Ренуара, Сезанна, Гогена, Матисса и Пикассо.

Для посетителей с ограничениями по слуху в музее до конца работы выставки проводят экскурсии на жестовом языке. Это уже далеко не первый подобный опыт для Эрмитажа: в музее активно развиваются проекты, призванные помочь людям с ограниченными возможностями здоровья познакомиться с шедеврами мирового искусства.

Экскурсии проводятся бесплатно. Для этого необходимо наличие документов – пенсионного удостоверения или справки МСЭ. Кроме того, право на бесплатное посещение также предоставляется одному сопровождающему ребёнка-инвалида по слуху. В музее обращают внимание, что необходима предварительная запись, заявки принимаются по адресу: inclusivehermitage@gmail.com.

Ближайшие экскурсии на жестовом языке состоятся в ближайшие выходные – 17 и 18 августа.