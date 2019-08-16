Зенитчики Ленинградской армии ВВС и ПВО совершили марш-бросок в 2 тысячи километров. Чтобы пострелять из С-400 по ближнему космосу

На полигоне «Ашулук» в Астраханской области началось тактическое учение с боевой стрельбой с зенитным ракетным соединением Ленинградской армии ВВС и ПВО Западного военного округа (ЗВО), сообщает 16 августа Минобороны России.

«В рамках мероприятия боевые расчёты зенитных ракетных систем С-400 "Триумф" осуществили комбинированный марш из Ленинградской области в новый позиционный район протяженностью более 2 тыс. км. Особенностью учения станет моделирование реальных боевых условий с применением "противником" средств воздушно-космического нападения. Боевые расчеты выполнят нормативы по обслуживанию техники, оборудованию и маскировке стартовых позиций и командных пунктов, отработают отражение группового ракетного удара с электронными и боевыми пусками ракет», – раскрывают подробности учений в оборонном ведомстве.