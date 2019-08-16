Ставки по ипотеке на квартиры от ГК «КВС» снижены: теперь от 4,5% годовых

ГК "КВС"

Партнер ГК «КВС» банк «Возрождение» снизил ставки по ипотечным программам, в том числе по госпрограмме Семейной ипотеки. Кредит на квартиру можно оформить под низкие 4,5% годовых.

Ставка от 4,5% годовых доступна семьям, в которых с 1 января 2018 года родился второй и последующий ребенок. Сниженная ставка действует при условии оформления личного и имущественного страхования и распространяется на весь срок кредитования. Первый взнос по программе начинается от 20%. Сумма кредита от 300 тыс. рублей до 12 млн. рублей. Срок кредита от 3 до 30 лет. Подробнее здесь.

«Семейная ипотека набирает все большую популярность. Если в 2018 году такие сделки были единичными, то сейчас доля семейной ипотеки существенно выросла и составляет порядка 20% от всех договоров с использованием жилищного кредитования. Спрос на продукт влияет и на предложение: в борьбе за клиента банки предлагают все более интересные условия. 4,5% годовых – уже практически европейский уровень ставок, которой российский рынок ранее не видел», – отмечает Анжелика Альшаева, генеральный директор «Агентства недвижимости КВС».

Ставка по базовой ипотечной программе банка «Возрождение» начинается от 9% годовых при условии внесения первого взноса не менее 20% и сумме кредита больше 3 млн рублей. При сумме кредита менее 3 млн рублей банк предложит ставку от 9,25% годовых. Срок кредита от 3 до 30 лет, сумма кредита от 300 тыс. рублей до 30 млн. рублей. Подробнее здесь.

Банк также рассматривает заявки на ипотеку с первым взносом от 10 до 20%. Ставка в этом случае составит от 9,25% годовых при сумме кредита больше 3 млн рублей и от 9,5% годовых при меньшем объеме заемных средств. Срок кредита от 3 до 30 лет, сумма кредита от 300 тыс. рублей до 30 млн. рублей. Подробнее здесь.

При помощи ипотечного кредита от банка «Возрождение» сегодня можно приобрести квартиру во всех строящихся домах микрогорода «Новое Сертолово» и комплексного проекта «Ясно.Янино», в ЖК «Кирилл и Дарья» и клубном доме G9 у метро «Лесная», в ЖК «Крылья» у метро «Звездная», ЖК «Континенты» в пешеходной доступности от метро «Парнас» и в ЖК бизнес-класса «Наутилус» в микрорайоне «Балтийская жемчужина».

Банк «Возрождение» лицензия Центрального банка № 1439 от 22 января 2015 г.

Справка о компании ГК "КВС"

ЖК «Новое Сертолово» – застройщик ООО "КВС-Сертолово", проектная декларация на сайте http://www.kvsspb.ru/obekty/sertolovo/dokumenty/

ЖК «ЯСНО.ЯНИНО» – застройщик ООО "КВС Девелопмент", проектная декларация на сайте http://www.kvsspb.ru/obekty/ja_ja_yasno_yanino/dokumenty/

ЖК «Кирилл и Дарья» – застройщик ООО "КВС-Юг", проектная декларация и разрешение на строительство на сайте http://www.kvsspb.ru/obekty/jkkid/dokumenty/

Клубный дом G9 – застройщик ООО "КВС-Юг", проектная декларация на сайте http://www.kvsspb.ru/obekty/klubniy-dom-g9/dokumenty/

ЖК «Крылья» – застройщик ООО "КВС-Юг", проектная декларация на сайте http://www.kvsspb.ru/obekty/zhk-krylya/dokumenty/

ЖК «Наутилус» – застройщик ООО "КВС-КРАСНОСЕЛЬСКИЙ", проектная декларация на сайте http://www.kvsspb.ru/obekty/zhk-nautilus/dokumenty/

ЖК «Континенты» – застройщик ООО "КВС-ВЫБОРГСКИЙ", проектная декларация на сайте https://www.kvsspb.ru/obekty/zhk-kontinenty/dokumenty/