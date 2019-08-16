В переулке Пирогова казнили многолетнюю лозу. Она мелькала в «Улицах разбитых фонарей»

Коммунальные службы одержали очередную победу в борьбе за безликое единство городских стен. В этот раз жертвой стала гордость дома в Адмиралтейском районе Петербурга – растение, годами ползущее вверх по стене.

Фото: читатель "Фонтанки"

Как сообщили «Фонтанке» жители 13-го дома по переулку Пирогова, свидетелями варварства они стали утром 16 августа. Работники в касках и приметных жилетах с топорами вышли против виноградной лозы. По словам местных, виноград не меньше двадцати лет прячется во дворе, разрастаясь по глухой стене трёхэтажного дома.

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«Эта живая стена является гордостью жильцов и достопримечательностью для туристов», – говорят они, вспоминая, что в этих дворах снимали, к примеру, «Улицы разбитых фонарей». К обеду, как докладывают наблюдающие, брандмауэр уже не зеленеет, растение вырублено под корень.

Фото: читатель "Фонтанки"

Аналогичная участь в марте постигла плющ-долгожитель на Измайловском проспекте. Без нареканий он прожил сорок лет, но в этом году был признан угрозой для газораспределительной системы. «Фонтанка» запросила комментарий у администрации Адмиралтейского района.