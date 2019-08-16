«Я сказал падишаху». Кадыров рассказал, о чём говорил с Путиным после смерти отца

Рамзан Кадыров поделился тем, о чём ему пришлось говорить во время встречи с Владимиром Путиным после смерти отца, и первого президента Чечни, Ахмата Кадырова в 2004 году. По словам нынешнего главы республики, на переговорах присутствовали ещё 12 человек, все они знают, что он тогда «сказал падишаху».

Разговор состоялся 13 августа в эфире ЧГТРК «Грозный», но СМИ обратили на него внимание лишь 16-го числа. Выступая перед потомками чеченских переселенцев в доме торжеств «Парус» на берегу Чернореченского водохранилища, как утверждает Lenta.ru, Рамзан Кадыров заявил, что в разговоре с Путиным он сразу дал понять: он готов «быть с Россией», если не случится выступлений против мусульман, а ему дадут восстановить Чечню.

«С такой договоренностью потом я вышел работать», – цитирует Кадырова издание. Глава республики назвал Владимира Путина «падишахом» и со сцены подчеркнул, что за встречей наблюдали ещё 12 человек:

«Они все знают, что я сказал падишаху», – заявил он.

Согласно словарю Д. Н. Ушакова, «падишах» – титул восточных монархов и султанов.