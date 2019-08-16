Райффайзенбанк предупредил клиентов о приостановке операций 18 августа

Райффайзенбанк уведомил клиентов о том, что в ночь на 18 августа 2019 года будут проводиться плановые технические работы, в течение которых будут приостановлены самые востребованные операции.

В период с 01:00 по 07:00 не будут работать операции по картам, а также операции в онлайн-банке, связанные с картами: переводы по номеру карты, оплата услуг и восстановление и получение доступа с использованием карт. А также операции в банкоматах банка и операции в торговых точках, где установлены терминалы банка.

«Если вы планируете расчеты по карте в этот период, пожалуйста, используйте оплату наличными, а переводы или платежи произведите по возможности заранее. Приносим извинения за возможные неудобства», – говорится в сообщении кредитного учреждения.