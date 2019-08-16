Под завалами рухнувшей стены в Волхове нашли двоих погибших

Жилой комплекс бизнес-класса «Б57» в Московском районе от ГК «КВС», продажи в котором стартовали в этот понедельник, аккредитован еще одним банком. Ипотеку на квартиры в комплексе теперь можно получить в банке «Открытие» по ставке от 8,9% годовых.