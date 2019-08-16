Происшествия
Под завалами рухнувшей стены в Волхове нашли двоих погибших
Два человека погибли при обрушении стены здания в Волхове 16 августа. Об этом сообщил глава админстрации Волховского района Алексей Брицун.
«Они упали с высоты, и их завалило обломками», – рассказал чиновник изданию 47news.
Напомним, обрушение произошло примерно в половине двенадцатого дня на территории производственной площадки «Пикалевского цемента». При демонтаже рухнула стена здания. Погибшие — сотрудники подрядной организации.