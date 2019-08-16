Авто Недвижимость Работа Арт-парк Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+22°C
/ Завтра: +22
$ 66.00р
73.22р
17:01 18.08.2019
Расширенный поиск

Город
18.08.2019 14:15
Печать

Комплекс благородной девицы. «Фонтанка» показывает, как с 1 сентября будут жить воспитанницы пансиона Минобороны

В этом году на Бычьем острове открывается пансион воспитанниц Министерства обороны — военный аналог дореволюционного Института благородных девиц. Уже через две недели попасть туда будет крайне трудно, а пока можно одним глазом взглянуть, как там все устроено.

Комплекс благородной девицы. «Фонтанка» показывает, как с 1 сентября будут жить воспитанницы пансиона Минобороны

С 1 сентября в новом пансионате начнут учиться 240 девочек — пока только ученицы 5, 6 и 7 классов. Кто они — понятно из названия: дочери военных, служащих в отдаленных регионах, и сироты погибших при исполнении. При определенных условиях туда могут попасть и дети гражданских — за особые заслуги родителей или за свои собственные выдающиеся достижения.

Как и у любого заведения такого рода, у петербургского пансиона Минобороны есть история. Дело в том, что строился он как спортивный клуб дзюдо «Явара». Инвестором был Аркадий Ротенберг, но когда комплекс уже почти достроился, он обменял его на несколько земельных участков Минобороны в Москве. Как видно на фотографиях, это оставило свой отпечаток: спортивному образованию воспитанниц будет уделяться особенное внимание.

Сейчас здание уже достроено, отделка практически завершена — остались последние штрихи. Правда, хотя парадный фасад уже полностью готов стать фоном для протокольных съемок с самыми высокими гостями, позади — все еще натуральная стройплощадка. С вагончиками рабочих, которые по вечерам пока ведут свою совсем неблагородную жизнь: готовят себе на ужин рис с яйцами, ведут несветские разговоры в тапочках и шлепанцах и вообще ведут себя так, как и должны вести южные сотрудники стройплощадок.

Комплекс благородной девицы. «Фонтанка» показывает, как с 1 сентября будут жить воспитанницы пансиона Минобороны

Реклама

Побывавший в здании корреспондент «Фонтанки» отметил весьма деловую атмосферу. То тут, то там шествуют строгого вида дамы солидного возраста и осанки, мебель, где надо, расставлена, фикусы в кадках, репродукции широко известных картин — на стенах.

Интимная жизнь воспитанниц строго охраняется от посторонних даже пока их еще нет в пансионате. Подняться в дортуары человеку со стороны уже нельзя — лестницы закрыты на ключ. Кара безумцу за попытку проникнуть туда грозит суровая.

Судя по тому, что можно увидеть, не вызывая гнева классных дам, отделка помещений — без изысков. Как говорится, бедненько, но чистенько. Никакие откровенные недочеты и изъяны в глаза не бросаются. Мебель в столовой вполне достойная, длинный ряд рукомойников вызывает уважение, кухонное оборудование смотрится солидно.

В коридорах диваны — еще укутаны в полиэтилен, но, кажется, приятные на ощупь. Плитка на полу уложена ровно, гипсокартонные стены — тоже. Потолки — с претензией на скандинавский дизайн, отторжения не вызывают.

На первом этаже — бассейн. На втором — залы для фехтования (!!!) и танцев. Стены там декорированы тематическими фоторепродукциями. Предметов искусства в оформлении вообще хватает: один из коридоров, к примеру, посвящен творчеству Леонардо да Винчи: любой школьник (вернее, только школьница, конечно) узнает Мону Лизу и Даму с горностаем.

Полы еще надо оттирать от строительного мусора и штукатурки, Кое-где рабочие еще ковыряются с мелочевкой. Но в целом, можно сказать, что пансионат готов принимать воспитанниц.

Денис Лебедев, Михаил Огнев

Реклама


«Фонтанка.ру»

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
ООО «Строительная компания «Дальпитерстрой»
16.08.2019 17:50

Шушары станут ниже

СК "Дальпитерстрой" приступила к строительству очередного жилого комплекса в Шушарах.
«Петербургская Недвижимость»
16.08.2019 13:49

«Петербургская Недвижимость» открыла продажи новых парковочных мест в ЖК «Солнечный город»

Компания предложила будущим жителям квартала подземный паркинг в домах десятой очереди. В августе покупатели могут приобрести машино-место всего от 400 тысяч рублей и после новоселья забыть о проблемах с парковкой.
ПАО «Группа ЛСР»
16.08.2019 13:31

«Цветной город» от «Группы ЛСР»: начались продажи квартир в новом доме

В продажу выведены квартиры в доме №2 в жилом квартале №26 «Цветного города», ограниченном Муринской дорогой, Васнецовским проспектом, Чарушинской и Пахомовской улицами. Для покупателей доступно 294 квартиры площадью от 20 до 42 кв. м.
ГК "КВС"
16.08.2019 13:13

Ставки по ипотеке на квартиры от ГК «КВС» снижены: теперь от 4,5% годовых

Партнер ГК «КВС» банк «Возрождение» снизил ставки по ипотечным программам, в том числе по госпрограмме Семейной ипотеки. Кредит на квартиру можно оформить под низкие 4,5% годовых.
unsplash.com
15.08.2019 18:36

Инструкция от ПСК: как уйти на каникулы по ипотеке

Ипотечные каникулы – это опция для заёмщиков, попавших в сложную жизненную ситуацию. С 31 июля она доступна всем россиянам. В ГК «ПСК» рассказали, кому предоставляются послабления и какие документы понадобятся для этого.
www.shutterstock.com
15.08.2019 18:00

Ставки сделаны!

Ещё недавно для покупки квартиры большинству россиян приходилось копить средства в течение десятилетий.
предоставлено компанией ARKAN
15.08.2019 17:03

АРКАН нашел в Таджикистане автомобиль, угнанный ранее в Петербурге

Главная задача поискового маяка – быть незаметным, его не должны обнаружить. Поисковое оборудование «вступает в бой» тогда, когда преступники уверены, что их планам уже ничего не угрожает.
ГК "КВС"
15.08.2019 16:10

Клубный дом «Б57» аккредитован еще одним банком

Жилой комплекс бизнес-класса «Б57» в Московском районе от ГК «КВС», продажи в котором стартовали в этот понедельник, аккредитован еще одним банком. Ипотеку на квартиры в комплексе теперь можно получить в банке «Открытие» по ставке от 8,9% годовых.
Boxberry
15.08.2019 15:30

Покупка товаров онлайн становится все более востребованной

Рассказываем о смещении интересов потребителя в доставке товаров из интернет-магазинов
15.08.2019 13:40

«Петербургская Недвижимость» представляет новый клубный дом у парка Победы

Компания начала продавать квартиры в жилом комплексе «Б57», который расположен в исторической части Московского района, в паре шагов от великолепного парка Победы.
Группа ЦДС
15.08.2019 11:03

Группа ЦДС заключила договор о проектном финансировании на 12,9 млрд рублей

Группа ЦДС и Банк ДОМ.РФ заключили соглашение об открытии кредитных линий на сумму 12,9 млрд рублей на строительство 4-х корпусов жилого квартала бизнес-класса ЦДС «Чёрная Речка» в Санкт-Петербурге площадью 288 тыс. кв. м.
АО «Альфа-Банк»
15.08.2019 10:30

Альфа-Банк запустил интеллектуального HR-бота для сотрудников

В Альфа-Банке запущена интеллектуальная система консультирования сотрудников по HR-вопросам. Теперь сотрудники банка в течение секунды получают нужные им консультации в автоматическом режиме.