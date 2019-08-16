Комплекс благородной девицы. «Фонтанка» показывает, как с 1 сентября будут жить воспитанницы пансиона Минобороны

В этом году на Бычьем острове открывается пансион воспитанниц Министерства обороны — военный аналог дореволюционного Института благородных девиц. Уже через две недели попасть туда будет крайне трудно, а пока можно одним глазом взглянуть, как там все устроено.

С 1 сентября в новом пансионате начнут учиться 240 девочек — пока только ученицы 5, 6 и 7 классов. Кто они — понятно из названия: дочери военных, служащих в отдаленных регионах, и сироты погибших при исполнении. При определенных условиях туда могут попасть и дети гражданских — за особые заслуги родителей или за свои собственные выдающиеся достижения.

Как и у любого заведения такого рода, у петербургского пансиона Минобороны есть история. Дело в том, что строился он как спортивный клуб дзюдо «Явара». Инвестором был Аркадий Ротенберг, но когда комплекс уже почти достроился, он обменял его на несколько земельных участков Минобороны в Москве. Как видно на фотографиях, это оставило свой отпечаток: спортивному образованию воспитанниц будет уделяться особенное внимание.

Сейчас здание уже достроено, отделка практически завершена — остались последние штрихи. Правда, хотя парадный фасад уже полностью готов стать фоном для протокольных съемок с самыми высокими гостями, позади — все еще натуральная стройплощадка. С вагончиками рабочих, которые по вечерам пока ведут свою совсем неблагородную жизнь: готовят себе на ужин рис с яйцами, ведут несветские разговоры в тапочках и шлепанцах и вообще ведут себя так, как и должны вести южные сотрудники стройплощадок.

Реклама



Побывавший в здании корреспондент «Фонтанки» отметил весьма деловую атмосферу. То тут, то там шествуют строгого вида дамы солидного возраста и осанки, мебель, где надо, расставлена, фикусы в кадках, репродукции широко известных картин — на стенах.

Интимная жизнь воспитанниц строго охраняется от посторонних даже пока их еще нет в пансионате. Подняться в дортуары человеку со стороны уже нельзя — лестницы закрыты на ключ. Кара безумцу за попытку проникнуть туда грозит суровая.

Судя по тому, что можно увидеть, не вызывая гнева классных дам, отделка помещений — без изысков. Как говорится, бедненько, но чистенько. Никакие откровенные недочеты и изъяны в глаза не бросаются. Мебель в столовой вполне достойная, длинный ряд рукомойников вызывает уважение, кухонное оборудование смотрится солидно.

В коридорах диваны — еще укутаны в полиэтилен, но, кажется, приятные на ощупь. Плитка на полу уложена ровно, гипсокартонные стены — тоже. Потолки — с претензией на скандинавский дизайн, отторжения не вызывают.

На первом этаже — бассейн. На втором — залы для фехтования (!!!) и танцев. Стены там декорированы тематическими фоторепродукциями. Предметов искусства в оформлении вообще хватает: один из коридоров, к примеру, посвящен творчеству Леонардо да Винчи: любой школьник (вернее, только школьница, конечно) узнает Мону Лизу и Даму с горностаем.

Полы еще надо оттирать от строительного мусора и штукатурки, Кое-где рабочие еще ковыряются с мелочевкой. Но в целом, можно сказать, что пансионат готов принимать воспитанниц.

Денис Лебедев, Михаил Огнев

Реклама





«Фонтанка.ру»