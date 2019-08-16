Госпитализирован 23-летний второй пилот лайнера, севшего в поле под Москвой

Второй пилот, Георгий Мурзин, лайнера "Уральских авиалиний", который сел накануне в кукурузное поле под Москвой, госпитализирован.

Как сообщил 16 августа коммерческий директор авиаперевозчика Кирилл Скуратов журналистам, он находится в больнице с ушибами груди, но «с ним все будет нормально».

Как ранее сообщал перевозчик, второму пилоту Георгию Мурзину 23 года. В 2017 году он окончил Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации. На работу в авиакомпанию был принят в 2018 году. Общий налет составляет более 600 часов.

По данным Е1.RU, Георгий родился в «летной» семье. Его родители работают бортпроводниками. Отец в момент происшествия находился в командировке за границей.

Мурзина вместе с командиром Дамиром Юсуповым уже предложили представить к государственным наградам. «Фонтанка» подробно рассказывала о долгом пути в небо для последнего, который начался с петербургского диплома.