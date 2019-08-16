Роскомнадзор не знает, что делать с Google, которая игнорирует требование удалить ролик с горящим флагом России

Американская корпорация Google трижды проигнорировала требование Генпрокуратуры РФ об удалении с видеохостинга YouTube ролика, который, по данным Роскомнадзора, «оскорбляет государственный флаг РФ».

Об этом 16 августа сообщает «Интерфакс».

«Роскомнадзор был вынужден уже трижды направлять в адрес компании Google – владельца хостинга – соответствующие уведомления. Однако доступ к указанному в требовании Генпрокуратуры материалу до сих пор не ограничен», – посетовали в ведомстве Александра Жарова.

Как надзорное ведомство будет дальше воздействовать на Google, пока остаётся неизвестным. В Роскомнадзоре заверили, что продолжат добиваться исполнения российских законов, но «о конкретике на сегодняшний день говорить преждевременно». В ведомстве рассчитывают, что Google просто выполнит данное требование, поскольку все предыдущие требования по удалению с YouTube материалов, «оскорбляющих российские государственные символы, были исполнены».

Реклама



По данным государственного агентства ТАСС, речь идёт о ролике, снятом на Украине.

«Речь идет о ролике, снятом, как следует из названия, в Одессе, на котором видно, как неизвестные сжигают флаг РФ и производят оскорбительные действия в отношении герба», – сообщило агентство.

Закон об ограничении доступа к информации, которая выражает явное неуважение к властям, обществу и госсимволам был подписан Владимиром Путиным 18 марта текущего года. По нему на удаление спорного контента владельцам ресурсов даются сутки. В случае неисполнения требования госорганов РФ сервис может быть заблокирован.

На этом фоне Роскомнадзор требует от Google прекратить «рекламу несанкционированных акций протеста». В случае отказа от этого сотрудничества Россия будет рассматривать подобную рекламу как «вмешательство в суверенные дела государства, а также враждебное воздействие и воспрепятствование проведению демократических выборов в России», что оставляет за Роскомнадзором право на «адекватную реакцию».

В середине июля Роскомнадзор выписал транснациональной корпорации штраф в 700 000 рублей за отказ вычистить из поисковиков ссылки на «запрещённую информацию».

В декабре 2018 года Google была оштрафована по тем же основаниям на полмиллиона. После выплаты штрафа глава Роскомнадзора Жаров заявил, что сотрудничество привело к фильтрации 80% запрещённого контента.