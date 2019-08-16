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Общество
16.08.2019 12:45
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Экспортные варианты истребителя Су-57 и транспортника Ил-112 представят потенциальным покупателям на МАКС-2019

Россия представит на международном авиасалоне МАКС-2019, который откроется ровно через 10 дней, экспортный истребитель Су-57Э и военный транспортник Ил-112ВЭ. Об этом говорится в сообщении «Рособоронэкспорта».

«Главными экспонатами военной части российской экспозиции на МАКС-2019 станут истребитель Су-57Э (КнААПО им. Ю. А. Гагарина) и военно-транспортный Ил-112ВЭ (ПАО "ВАСО")», – говорится в сообщении.

Генеральный директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев выразил уверенность в том, что интерес к этим самолетам будет колоссальным.

В свою очередь, генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов отметил, что экспозиция представит более 40 новинок. «В этом году экспозиция "Ростеха" включает свыше 250 образцов новой продукции, в том числе более 40 новинок, которые демонстрируются на МАКС впервые, – авиационную технику, бортовую электронику, авиадвигатели, аэродромное оборудование», – сказал глава госкорпорации.

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Экспортная версия Су-57 отличается от истребителей поколения 4++ по многофункциональности, автоматизации и высокой интеллектуализации процессов боевого применения, сверхманевренности и другим характеристикам.

Легкий военно-транспортный самолет Ил-112ВЭ является экспортной модификацией самолета Ил-112В, созданного в интересах ВВС России и предназначенного для перевозки и десантирования грузов, транспорта, техники, амуниции и личного состава. Самолет обладает универсальностью применения, расширенными возможностями по перевозке грузов, возможностью применения круглосуточно и другими конкурентными преимуществами.

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