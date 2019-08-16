В Волхове при демонтаже обрушилась стена здания. Под завалами ищут двоих рабочих

Часть здания обрушилась в промзоне в Волхове Ленинградской области утром 16 августа. Под завалами находятся два человека.

Как сообщает издание 47news со ссылкой на главу администрации Волховского района Алексея Брицуна, который находится на месте происшествия, ЧП произошло на территории площадки «Пикалёвского цемента». Там во время демонтажа рухнула стена здания. По предварительным данным, под завалами оказались двое сотрудников подрядной организации, осуществлявшей работы.

В ГУ МЧС по Ленобласти рассказали, что заявка поступила в 11:32.