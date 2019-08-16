От Петербурга до Хельсинки через Аландские острова – слабовидящие спортсмены преодолели 410 км в ходе вело-водного пробега

Паралимпийцы с нарушением зрения из Санкт-Петербурга преодолели маршрут в 410 км в рамках III Международного комбинированного (вело-водного) пробега. Спортсмены и Благотворительный фонд «ТОЧКА ОПОРЫ» благодарят всех, кто поддержал проект и внёс свой вклад в его реализацию.

III Международный комбинированный (вело-водный) пробег с участием незрячих петербургских спортсменов Сергея и Олеси Шараповых, Дмитрия Неуступкина и ведущего спортсмена-пилота Александра Григорьева проходил по маршруту Петербург – Хельсинки – Турку – Аландские острова – Стокгольм – Петербург.

Как отметил Сергей Шарапов в начале пути, «это серьёзная проверка на прочность тела и характера». Проверка прошла успешно. Всего на велотандемах было преодолено 410 км: около 350 км по территории Финляндии и около 60 км по территории Швеции. Дополнительно в походе были использованы другие виды транспорта: международные паромы, локальные паромные переправы, поезд, автобус.

«Сложно описывать детали и оттенки каждого эпизода. Наверное, самое яркое открытие для меня было, когда я приноровился перемещаться с Дмитрием (Дмитрий Неуступкин, слепой спортсмен. – Прим. ред.) по сложной пересеченной местности – подъёмы, спуски, камни, валуны, тропинки, обрывы. В этом процессе было много внимания к деталям. Только на сложных "обрывистых" участках приходилось "подруливать", ощущая стокера как своё продолжение. К концу похода у меня сложилась стабильная схема – в чём и где можно на Дмитрия полагаться и как при этом взаимодействовать», – поделился своими впечатлениями о походе Александр Григорьев.

К достопримечательностям, которые особенно впечатлили спортсменов на пути, они отнесли: размеченные веломаршруты, велодорожки Хельсинки и Стокгольма; самая высокая точка Аландских островов, где открывается прекрасная панорама; старинные мельницы, соборы, замок Турку и др.

Также в Турку спортсмены провели встречу в Центре культуры и спорта «Сфера» с представителями обществ по работе со слабовидящими людьми, где представили доклад о методах и результатах работы клуба «Масштаб плюс» (существует в Петербурге с 2007 года и организует доступные путешествия для незрячих людей), обсудили возможности сотрудничества.

Спортсмены получили колоссальный опыт и практику преодоления непростых веломаршрутов, что в будущем пригодится для выступлений на серьезных состязаниях.

Благотворительный фонд в поддержку развития спорта инвалидов «ТОЧКА ОПОРЫ» и спортсмены выражают благодарность частным жертвователям, участникам акции «Рубль в день» от БФ «Нужна помощь», посетителям благотворительных магазинов и коммерческим компаниям за поддержку проекта.