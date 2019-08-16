Bloomberg: санкции Штатов против Ирана и Венесуэлы принесли российским нефтяникам почти миллиард долларов

Российские нефтяные компании заработали не менее 905 миллионов долларов с ноября 2018-го по июль 2019 года из-за американских санкций против Ирана и Венесуэлы. Стоимость российской Urals достигла максимальных показателей по отношению к Brent.

По статистике агентства Bloomberg, опубликованной 16 августа, отсутствие на рынке сразу двух крупных экспортёров привело к повышению спроса на российскую нефть. Расчет основан на разнице спреда марки Urals к марке Brent за этот год по сравнению со средним показателем за пять лет. Как подсчитали аналитики, спрос на Urals в Средиземноморском регионе достиг наибольших значений за всю историю. По словам аналитика JBC Energy Констанцы Рангеловой, тенденцию также сформировало и решение участников ОПЕК + о сокращении добычи.

Президент США Дональд Трамп объявил об окончательном восстановлении санкций против Ирана в мае 2018 года, против национальной нефтегазовой компании Венесуэлы PDVSA Белый дом выступил в конце января 2019-го.