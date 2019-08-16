Трамп пообещал строить больше психбольниц. Так в США будут бороться с массовой стрельбой

Президент США Дональд Трамп пообещал «серьезно подумать» об увеличении в стране числа психиатрических лечебниц для борьбы с применением оружия в общественных местах.

«Я хочу, чтобы люди помнили такие слова, как «психическое заболевание». Эти люди [которые устраивают массовую стрельбу] психически больны... Я думаю, что мы должны снова начать строить учреждения... Мы не можем позволить этим людям быть на улицах», – цитиртует 16 августа заявление Дональда Трампа The Huffington Post.

Президент США напомнил, что в 1960-х и 1970-х годах в Америке стали закрываться психбольницы, что привело к тому, что неуравновешенные люди оказались на улицах. По его словам, именно это стало причиной применения оружия в публичных местах.

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Кроме того, Трамп – сторонник ужесточения правил продажи оружия. Он уже призвал конгресс подготовить соответствующий законопроект.

Последние случаи массовой стрельбы в США произошли в начале августа, когда в городах Дейтон и Эль-Пасо были убиты 32 человека.