СМИ: Глава «независимой» церкви Украины теряет поддержку иерархов. Заговорили о преемнике

В новой «независимой» православной церкви Украины может смениться глава. Местная пресса прочит на место Епифания (Думенко) так называемого митрополита Луцкого и Волынского Михаила (Зинкевича).

По утверждению ресурса «Страна.ua», в созданной по благословению Стамбула Украинской православной церкви зреет недовольство. Многие епископы считают, что после смены президента новая церковь потеряла поддержку государства и несет немалые потери.

«В связи с этим глава ПЦУ Епифаний проявляет себя как неэффективный руководитель. А всем недовольным иерархам он грозит отлучением от церкви через Константинополь», — пишет издание.

Более «волевым» и «авторитетным» иерархи ПЦУ якобы считают так называемого митрополита Луцкого и Волынского Михаила (Зинкевича), который «пользуется хорошей поддержкой и у основных спонсоров церкви».

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Впрочем, по утверждению «Страна.ua», у меценатов вызвало недовольство, как Зинкевич организовал крестный ход в Киеве 28 июля — в День крещения Руси. Новая «независимая от Москвы» церковь собрала в свои ряды в 15 раз меньше, чем признанная Украинская православная церковь Московского патриархата.

Ранее стало известно, что власти страны официально упразднили две основанные в перестройку раскольничьи церкви — Киевский патриархат и Автокефальную церковь. Обе присоединены к ПЦУ. Но глава бывшего Киевского патриархата Филарет — против этого решения. Идеолог отделения от Москвы передумал вступать в ряды новой религиозной структуры.