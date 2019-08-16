СМИ: Глава «независимой» церкви Украины теряет поддержку иерархов. Заговорили о преемнике
В новой «независимой» православной церкви Украины может смениться глава. Местная пресса прочит на место Епифания (Думенко) так называемого митрополита Луцкого и Волынского Михаила (Зинкевича).
По утверждению ресурса «Страна.ua», в созданной по благословению Стамбула Украинской православной церкви зреет недовольство. Многие епископы считают, что после смены президента новая церковь потеряла поддержку государства и несет немалые потери.
«В связи с этим глава ПЦУ Епифаний проявляет себя как неэффективный руководитель. А всем недовольным иерархам он грозит отлучением от церкви через Константинополь», — пишет издание.
Более «волевым» и «авторитетным» иерархи ПЦУ якобы считают так называемого митрополита Луцкого и Волынского Михаила (Зинкевича), который «пользуется хорошей поддержкой и у основных спонсоров церкви».
Впрочем, по утверждению «Страна.ua», у меценатов вызвало недовольство, как Зинкевич организовал крестный ход в Киеве 28 июля — в День крещения Руси. Новая «независимая от Москвы» церковь собрала в свои ряды в 15 раз меньше, чем признанная Украинская православная церковь Московского патриархата.
Ранее стало известно, что власти страны официально упразднили две основанные в перестройку раскольничьи церкви — Киевский патриархат и Автокефальную церковь. Обе присоединены к ПЦУ. Но глава бывшего Киевского патриархата Филарет — против этого решения. Идеолог отделения от Москвы передумал вступать в ряды новой религиозной структуры.
Справка:
ПЦУ была создана 15 декабря 2018 года на объединительном соборе. В состав структуры вошли в основном представители неканонических Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинской автокефальной православной церкви. Вселенский патриарх снял анафему с их глав в октябре 2018 года, после чего Русская православная церковь разорвала евхаристическое общение с Константинополем.
В начале июня почетный патриарх ПЦУ и бывший глава УПЦ КП Филарет сообщил, что не принимает томос об автокефалии ПЦУ. Позже иерарх созвал собор, на котором было решено восстановить Киевский патриархат. В ПЦУ заявили, что собрание Филарета не может называться собором.