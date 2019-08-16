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Бизнес-трибуна
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16.08.2019 18:00
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Сказочные квартиры на «Царскосельских холмах» встречают новосёлов

В августе 2019 года началась передача ключей первым дольщикам ЖК «Образцовый квартал 4» в Пушкинском районе. Как и все свои объекты, строительная компания «Терминал-Ресурс» сдала новый жилой комплекс с опережением графика, хотя по разрешительной документации в запасе было еще полтора года.

Сказочные квартиры на «Царскосельских холмах» встречают новосёлов

ООО «Терминал-Ресурс»

Малоэтажные ЖК «Образцовые кварталы» возводятся вдоль Петербургского шоссе на площади 316 га. Новый микрорайон на подъезде к Пушкину получил название «На Царскосельских холмах». Девелопер и основной застройщик территории провели масштабную подготовку – разработана градостроительная документация, «с нуля» построены улично-дорожная и инженерные сети. В результате объекты возводятся планомерно. Работа ведётся одновременно над несколькими жилыми комплексами: пока один вводится в эксплуатацию, второй достраивается, следующий проектируется. На настоящий момент готовы четыре ЖК «Образцовые кварталы», активно достраиваются «Образцовый квартал 5» и «Образцовый квартал 6». Параллельно развивается социальная, коммерческая инфраструктура. Появляются спортивные и развлекательные центры. В 2016 году компанией «Терминал-Ресурс» сдан бизнес-центр «Перспектива». В прошлом году открылся современный детсад с бассейном. Проектируются новые детские сады и школы. Получено заключение о соответствии для строительства бизнес парка «Гараж», в ближайшее время компания приступит к его строительству. Сейчас на территории «Царскосельских холмов» живут 3,5 тыс. человек. С каждым годом комфортное малоэтажное жилье в экологически чистом районе с хорошей транспортной доступностью приобретает все больше сторонников. 

Своими планами и впечатлениями поделись новосёлы «Образцового квартала 4».

Алексей Алексеевич и дочь Мария:

– Новая квартира приобретена для родителей. Они переедут на «Царскосельские холмы» с Петроградки. Это первое самостоятельное жильё, выбранное по душе. Главными критериями стали малоэтажность, транспортная доступность и Пушкинский район. Обращает на себя внимание качество дорог, в домах всё продумано до мелочей. «Образцовые кварталы» мы нашли случайно – проезжали мимо. Квартиру выбирали по буклету, увидели вживую сейчас впервые, и результат порадовал. Уже провели мозговой штурм – придумали дизайн-проект. Ремонт собираемся делать своими силами.

предоставлено ООО «Терминал-Ресурс»
предоставлено ООО «Терминал-Ресурс»

Михаил и Надежда:

– Мы жили в Калининском районе, но всегда тянуло в Пушкинский – предки главы семьи родом из Пушкина. Нравится и качество строительства «Образцового квартала 4», и благоустройство территории. Во дворе много зелени, удобные тротуары, расширенные дороги, парковка, спортивная площадка и площадка для отдыха. Для полного счастья не хватает только велопарковки, думаем, на собрании жильцов этот вопрос решим. Нравится транспортная доступность – как Пушкина, так и любого района Петербурга. Мы уже договорились с бригадой, которая будет делать ремонт, выбрали мебель. Хотим переехать до 9 сентября, к дню рождения Михаила. Застройщик передал квартиру с  идеальной стяжкой пола и электроразводкой, поэтому быстро сделать ремонт возможно.

предоставлено ООО «Терминал-Ресурс»
предоставлено ООО «Терминал-Ресурс»

Дмитрий и Светлана:

– Мы родились в Ленинградской области, сейчас живём в Пушкине. Всегда нравился Пушкинский район – его зелень, просторы. «Образцовые кварталы» нам рекомендовали родственники, они живут в «Образцовом квартале 2» и довольны. Соседи интеллигентные приятные люди. С некоторыми уже познакомились при приёмке квартиры. Жильё здесь приобретают для себя. В квартирах предусмотрены свободные планировки, благодаря чему собираемся сделать просторнее кухню. Ждём появления железнодорожной станции на территории проекта. 

предоставлено ООО «Терминал-Ресурс»
предоставлено ООО «Терминал-Ресурс»

Максим и Наталья:

– Мы педагоги, сейчас живём в другом регионе. В «Образцовый квартал 3» в прошлом году переехала наша дочь с мужем, недавно появился внук. Планируем со временем тоже сюда перебраться, ждём, когда откроется школа. Нравится, что рядом  мегаполис, дворцы и парки Пушкина, удобно ездить и за покупками, и устраивать культпоходы. Раньше дети жили в многоэтажке  – там большая плотность людей и машин, шумно, негде припарковаться. Здесь этих проблем не будет. Видим, что даже мелочи продуманы: как уложена плитка, как постелен газон на детской и спортивной площадках. У застройщика хороший сайт с полной актуальной информацией. Мы выбрали квартиру со свободной планировкой и собираемся оставить объединённую кухню-гостиную. Заключали сделку, не видя квартиру, и, благодаря профессионализму менеджера, своевременно получили ответы на все вопросы, поэтому приняли решение быстро и в результате сэкономили. 

предоставлено ООО «Терминал-Ресурс»
предоставлено ООО «Терминал-Ресурс»

Готовые и строящиеся квартиры от застройщика ООО «Терминал-Ресурс»: Санкт-Петербург, Пушкинский район, ул. Кокколевская, д.1, БЦ «Перспектива». Тел. +7 (812) 7-19-19-19, www.devcent.ru

Справка о компании ООО «Терминал-Ресурс»

Жилой комплекс "Образцовый квартал", жилой комплекс "Образцовый квартал 2", жилой комплекс "Образцовый квартал 3", жилой комплекс "Образцовый квартал 4", жилой комплекс "Образцовый квартал 5", жилой комплекс "Образцовый квартал 6" – застройщик ООО "Терминал-Ресурс", проектные декларации на сайте www.devcent.ru/dokumentacziya

 

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