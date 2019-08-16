Ни дня без нелегала. Больше тысячи мигрантов выселили из Петербурга с начала года

Притягательность Петербурга для иностранцев, игнорирующих миграционное законодательство, обеспечила судебных приставов практически ежедневными поездками в Пулково. С начала года принудительно провожать из Северной столицы пришлось 1075 человек.

Статистику за семь с половиной месяцев 2019 года 16 августа приводят в управлении Федеральной службы судебных приставов. Пик оттока нелегалов пришёлся на лето: с июня за пределы страны из города отправили 487 человек. Прошлогодние показатели выдворенных скромнее. В 2018-м даже за неполные десять месяцев их число не подобралось к тысяче.

Приставы отмечают, что в этом году практически в ежедневном режиме провожают принудительно направленных на родину до пограничного контроля Пулково. География нарушителей серьёзных изменений не претерпела. Чаще всего иностранцы получают билет на самолёты в страны Азии – таких 80% от общего числа выдворенных.

Рынок дешёвой рабочей силы в Петербурге прорежают с конца мая. В суды стопками уходят материалы на задержанных, приговорённые к депортации в надежде задержаться расплетают забор тюрьмы. В июне проверка МВД выявила масштабное и бесконтрольное пребывание мигрантов в город. Против нелегальных мигрантов хотят выставить банковские терминалы.