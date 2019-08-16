Командир A321, посадивший лайнер в поле под Москвой, заявил, что виноват перед пассажирами

Командир лайнера «Уральских авиалиний», который совершил аварийную посадку на кукурузное поле под Москвой, рассказал, что не предупредил пассажиров об аварийной посадке.

«Пассажирам ничего не сообщал. Сейчас могу сказать, что немножко даже виноват, что так получилось, что не доставил их до места назначения. Хочу пожелать выздоровления тем, кто пострадал, и все-таки не бояться летать», – цитирует его 16 августа E1.RU.

По его словам нельзя сказать, что птицы на Жуковском были постоянно. А после аварии он ушел в отпуск на время следственных действий и в ближайшее время выполнять рейсы не будет.

41-летнего Дамира Юсупова и его команду уже предложили представить к государственным наградам и в Кремле, и в правительстве. С небольшим налетом и всего годом стажа в должности командира воздушного судна в экстренной ситуации он смог посадить в кукурузном поле машину с отказавшими двигателями, сохранив 234 жизни. «Фонтанка» подробно рассказывала о том, что его долгий путь в небо начался с петербургского диплома.