Мировой температурный рекорд июля обошёл стороной Россию

Июль оказался самым жарким месяцем на большей части планеты за последние 140 лет. Высота льдов в Арктике и Антарктиде достигла исторического минимума, но аномальные температуры не коснулись России, где столбик термометра остановился ниже общемирового на 2,7 градуса по Фаренгейту.

Результаты исследования 16 августа опубликовали учёные Национального управления океанографии и изучения атмосферы США. По их данным, в июле 2019 года средняя глобальная температура была выше идентичных показателей XX века на 1,71 градус по Фаренгейту, а уровень морского арктического льда сократился на 19,8% и достиг исторического минимума. Антарктида растаяла на 4,3%. Теплым было всё последнее полугодие: больше всего это отразилось на климате Северной и Южной Америки, Австралии, Южной Африки, Новой Зеландии и некоторых районов на западе Атлантики.

При этом если по всей Земле жара была ощутимее обычного, то на западе и востоке России и в некоторых частях Скандинавии средняя температура оказалась ниже среднего показателя. Например, в июле в Петербурге температура была в основном по-осеннему холодной, меньше климатической нормы.

По уверениям климатологов, аномально тёплая погода утвердится в России в ближайшие пять лет. Пока от жары в Финляндии спасаются преимущественно европейцы.