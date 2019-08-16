В Петербурге не удалось снизить инфляцию: дорожают овощи и молочная продукция

Центральный банк РФ отрапортовал о том, что инфляция по России в целом в июле продолжила замедляться и вернется к 4% в начале 2020 года. В Северо-Западном федеральном округе она в июле действительно замедлилась с 4,6% до 4,5%. Но не в Петербурге.

Как говорится в сообщении пресс-службы регулятора от 16 августа, в Санкт-Петербурге инфляция сохранилась на уровне июня и составила 4,3%.

«Снижение инфляции в сфере услуг в Санкт-Петербурге нивелировалось ускорением роста цен на непродовольственные товары и продукты питания, – объяснили в ЦБ. – Также более ощутимо, чем в других регионах СЗФО, сдерживало инфляцию снижение темпов удорожания парфюмерно-косметических товаров. Из продуктов питания в Санкт-Петербурге в июле ускорился рост цен на салатные овощи и молочную продукцию и замедлился на мясные продукты».

В конце июля Банк России уменьшил ключевую ставку и анонсировал новое снижение, уточнив, что проводимая денежно-кредитная политика приведет к снижению уровня инфляции https://www.fontanka.ru/2019/07/26/069/ .